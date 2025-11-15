【横浜隼人―三浦学苑】優勝して喜ぶ横浜隼人の選手たち＝トッケイセキュリティ平塚総合体育館バレーボールの第７８回全日本高校選手権（春高バレー）神奈川県予選会を兼ねた第３１回県選手権は１５日、トッケイセキュリティ平塚総合体育館で男女の準決勝と決勝が行われ、男子決勝は慶応が東海大相模を２−０で下し３年ぶり３度目の頂点に立った。女子は横浜隼人が三浦学苑にストレート勝ちし、３年連続３度目の栄冠をつかんだ。