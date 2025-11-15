■ママ友と昔話をしていたつもりが…コンビニから戻ると、部屋の明かりがまだついていました。Aはソファに座り、スマホを見ながら「おかえり」と言いました。私は「ただいま」と返し、買ってきたおにぎりをひとつ口に運びます。Aはそれを見て「お腹すいちゃった？」と笑い、私も「うん、ちょっとね」と笑い返しました。子どもたちは布団の中で静かに寝息を立てています。そんな中、Aが湯呑みにお茶を注ぎ、「少し話そうよ」と言い