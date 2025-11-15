◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本11―4韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29）が15日、韓国に11―4で快勝した試合後、自身の交代について「1打席で交代は予定通りです」と明かした。岡本は「何も異常ないですよ。（試合は）面白かったです」で笑顔で語り引き揚げた。2本の本塁打で3点を失った直後の4回だった。3番・森下が打席に立っても岡本はベンチから動かない