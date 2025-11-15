◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本―韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦が15日に行われ、阪神・坂本誠志郎捕手（32）の話題が上がった。この日は「8番・捕手」でスタメン出場。5回までに3投手とコンビを組んで、本番への準備を進めた。さらに5回には無死満塁で打席に立ち、投手前へボテボテのゴロとなったが、これが内野安打と