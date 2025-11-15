「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）韓国は四回に安賢民が左中間へ２ラン。さらに宋成文が２者連続本塁打となるソロを右翼席に運んで３点を先制したが、投手陣が日本打線に打ち込まれて大敗。日本戦はこれで１０連敗となった。韓国の柳志荽監督は戦前、「韓国はＷＢＣの第３回、第４回、第５回の大会において、１次ラウンドで敗退してしまいました。ですから、今回のこ