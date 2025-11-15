野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」は１５日、東京ドームで韓国代表との第１戦が行われ、日本は１１―４で逆転勝ちした。第２戦は１６日に同球場で行われ、日本の先発投手は金丸（中日）と発表された。日本１１―４韓国日本が逆転勝ち。３点を追う四回、牧の適時打と西川の２点二塁打で同点とした。五回は代打岸田の３ランで勝ち越し、坂本、佐々木も連続適時打を放って打者１１人