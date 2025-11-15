「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本１１−４韓国」（１５日、東京ドーム）侍ジャパンが快勝発進。チームで１１四死球を見極めるなど、大量得点につなげた。まずは先発の曽谷龍平投手が３回を完全投球。味方の好守もあり、試合を“圧投”した。２番手の森浦大輔投手は２被弾を許して３失点したが、直後から味方の反撃が始まった。３点を追う四回だ。まずは５番・牧秀悟内野手が適時打を放ち、打線に火をつける。