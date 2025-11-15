15日午後10時3分ごろ、新潟県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は佐渡付近で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、新潟県の上越市です。【各地の震度詳細】■震度2□新潟県上越市■震度1□新潟県柏崎市佐渡市□石川県輪島市志賀町気象庁の発表に