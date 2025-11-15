カスタム指示の設定画面 Photo: かみやまたくみ ChatGPTには回答を自分好みにカスタムする機能（カスタム指示）があります。この機能を使って「何を参考に回答を作成したか？」をより具体的に表示させるようにしたらいい感じだったので紹介します。最初に「回答をどう変えたのか」から紹介すると、「どの文章のどの文を参考に回答しているのか」──出典だけでなく、参照した文章自体（原文,