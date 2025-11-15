ロックバンド「氣志團」が主催する恒例音楽フェス「氣志團万博」が15日、千葉・幕張メッセで開催された。2012年にフェスとして初開催され今年で12回目。初出演となったASKA（67）は「SAYYES」、「YAHYAHYAH」など7曲を披露して会場を盛り上げた。出演のきっかけは綾小路翔（年齢非公表）への“逆オファー”だった。ASKAの出演番組に綾小路がゲスト出演した際に「今度、氣志團万博に出させてよ」と伝えたところ、今回の出