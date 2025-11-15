5回、代打岸田が左中間へ勝ち越し3ランを放つ＝東京ドーム野球日本代表が15日、東京ドームで韓国代表と強化試合第1戦を行い、11―4で大勝した。0―3の四回に西川（ロッテ）の2点二塁打などで追い付き、五回に代打岸田（巨人）の3点本塁打などで6点を勝ち越した。先発の曽谷（オリックス）は3回を無安打無失点の好投。4番手の北山（日本ハム）も2回を無失点だった。2連覇が懸かる来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（