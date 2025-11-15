タレントの所ジョージさん（70）が、事務所兼ガレージである『世田谷ベース』で、現在所有している愛車のオリジナルカスタムのこだわりを明かすとともに、過去の愛車の思い出を振り返りました。自他ともに認める“芸能界の車王”である所さん。私生活で車遊びを楽しんでいる姿を雑誌、テレビ、動画配信など様々なメディアで公開。また、20年前、事務所新設のために更地を手に入れ、自分のアイデアを生かして事務所兼ガレージである