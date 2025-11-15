坂本昌行（54）長野博（53）井ノ原快彦（49）の3人組20th CENTURY（以下、トニセン）が15日、千葉・幕張メッセで開催された「サントリーオールフリーpresents氣志團万博2025〜関東爆音パビリオン〜powerd by Epson」初日に出演した。トニセンとしてのライブは24年6〜7月の全国ツアー以来。井ノ原は「トニセンと呼んでください！」と会場に呼びかけた。その後「うぬぼれていちゃいけない」と、それぞれが自己紹介。その上で井ノ原は