今年芸道50年を迎えた演歌歌手細川たかし（75）が15日、千葉・幕張メッセで開催された「サントリーオールフリーpresents氣志團万博2025〜関東爆音パビリオン〜powerdbyEpson」初日に出演した。氣志團万博は初出演。午前10時半開幕だったが、ステージ前には30分前から観客がすし詰め状態。「YASSAISTAGE」のオープニング・セレモニー・アクトで登場。「北酒場」のイントロが流れると歓声上がり、自然と拍手が起こった。「どー