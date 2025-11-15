ロックバンド氣志團が15日、千葉・幕張メッセで、自身が主催する「サントリーオールフリーpresents氣志團万博2025〜関東爆音パビリオン〜powerd by Epson」初日に出演した。オープニング・セレモニー・アクトで出演した細川たかし（75）の開会宣言を受け、白鳥雪之丞のドラムソロでスタート。ステージに置かれた赤いバイクに綾小路翔がまたがると、アクセルコールを披露。これにドラムが絡むオープニングから「朝から行こうぜ！」