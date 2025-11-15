シンガー・ソングライターASKA（67）が15日、千葉・幕張メッセで開催された「サントリーオールフリーpresents氣志團万博2025〜関東爆音パビリオン〜powerd by Epson」初日に出演した。氣志團万博は初出演、「YASSAI STAGE」5番手で登場した。綾小路翔をして「ソングライティングは日本で5本指に入る」という実力者。また剣道有段者であることから“音武両道”とした。会場のASKAコールの中、「こんにちは！」で登場すると「恋人は