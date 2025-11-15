■ラグサス侍ジャパンシリーズ2025日本 11ー4 韓国（15日東京ドーム）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦侍ジャパンは韓国との強化試合に逆転勝利。これで侍ジャパンは韓国に対して、2017年のアジアプロ野球チャンピオンシップから10連勝となった。試合は0−0で迎えた4回に2番手・森浦大輔（広島）が2者連続アーチを浴び3失点で追う展開に。それでも直後の攻撃で