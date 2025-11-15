ももいろクローバーZが15日、千葉・幕張メッセで開催された「サントリーオールフリーpresents氣志團万博2025〜関東爆音パビリオン〜powerd by Epson」初日に出演。「YASSAI STAGE」6番手で登場した。氣志團万博は皆勤賞。百田夏菜子（31）「いつもホームのように迎えてくれて、温かいフェスだなと思います」。オープニングナンバーには氣志團「夢見る頃を過ぎても」にダンスを付けて披露。「勝手に歌わせていただいても、ダンサー