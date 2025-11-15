ヘビーメタルバンド聖飢魔IIが15日、千葉・幕張メッセで開催された「サントリーオールフリーpresents氣志團万博2025〜関東爆音パビリオン〜powerd by Epson」初日に出演。3年ぶり3度目の出場で、「YASSAI STAGE」のトリを務めた。今年地球デビュー40周年を迎え、期間限定で再集結中。ゴジラのSEで構成員が登場すると、インスト曲「創世記」を披露。ステージ中央に石棺は運ばれ、そのふたが開くとこぼれ落ちる白い煙と共にデーモン