大食いタレントとしても知られる女子プロレスラーの上原わかな（29）が15日までにX（旧ツイッター）を更新。ミニスカートのチャイナ服を着た姿を披露した。ウエストより太ももが太い「ウエスト58センチ、太もも59センチ」という驚異のスタイルの持ち主である上原は、「太もも59センチが着るチャイナ服」とXを更新。ミニスカートの青いチャイナ服でポーズを決めた写真を公開した。チャイナ服のスリットからは自慢の太ももがあらわに