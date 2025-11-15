日本時間14日は受賞ラッシュ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）にナ・リーグMVPに輝くなど、受賞ラッシュの一日となった。5年連続で「オールMLB」のファーストチームに名を連ねたが、2023年には指名打者（DH）＆先発投手の2部門で選出。二刀流の大谷ならではの異常事態となっている。大谷は満票で3年連続4度目のナ・リーグMVPを受賞。ほかに最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルテ