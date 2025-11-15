グラビアアイドル・山田あい（22）が、11月10日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。2024年の12月にデビューし、早くも3度目の同誌掲載となった。 【写真】プール際で…迫力ボディの進化が止まらないっ！ 自身のインスタグラムに画像を掲載し「石垣島にて撮影してきました太陽が似合う代表として沢山浴びてきたよお海も沼も緑も空も大自然を思う存分詰めてます」と報告した。