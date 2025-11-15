７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」を脱退することを８日に発表したＲＹＯＫＩこと三山凌輝が１５日、自身のインスタグラムでライブ配信を行い、ファンに自らの声で謝罪した。黒髪の短髪、黒のニットを着て登場した三山は、冒頭で「色々整理がつくまで一人の判断で出来なかった。皆さんに一度、こういう形でお会いできたらいいかなと思って」とライブ配信の意図を説明。フォロワーからの「ごはん食べてますか