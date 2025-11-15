パリ五輪柔道女子57キロ級で金メダルを獲得したカナダ代表の出口クリスタ（30）が15日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演した。感情の起伏が激しく「すぐキレてた」という出口。車を運転する際には、強引に割り込んでくる車両に「コノヤロ！！ってなる」と拳をかざしながらトーク。感情の起伏の激しさが原因で東京五輪に出られなかったと語り「いい事を見つけて10個書き出す。自分の言い所を見つけて