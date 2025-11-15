日韓戦で珍プレーが続出した(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は11月15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだが、前半で珍プレーが続出する試合となった。【動画】巨人軍第96代4番！岸田行倫のタイムリーをチェック0−0で迎えた4回、2番手の森浦大輔（広島）が先頭に安打を許すと、アン・ヒョンミンに2ラン、続くソン・ソンムンにソロを浴びて3点を先制されてしまう。そ