◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）侍ジャパンが２点を追加した。１点を返されて迎えた８回、広島・小園海斗内野手の単打と２四球で無死満塁。ここで代打起用されたオリックス・若月健矢捕手が右前に適時打を放った。さらに無死満塁で続く広島・佐々木泰の二ゴロ併殺打の間に１点を追加。６、７回と無得点に終わった打線が終盤に再び活気づき、２点を加えた。この回を終え、侍ジ