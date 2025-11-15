俳優の山田裕貴（35）が15日、自身のインスタグラムを更新。俳優の渡部篤郎（57）との2ショットを披露した。2人は現在公開中の映画「爆弾」で共演。山田が警視庁捜査一課 強行犯捜査係の刑事・類家、渡部が上司の清宮を演じている。この日は「渡部篤郎さんとショッピング&お食事に」と報告。「#映画爆弾 での闘いの後、圧倒的オフ感の清宮と類家です皆様、映画爆弾よろしくお願いいたします#映画爆弾みた」とつづっ