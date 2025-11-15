【デザインココ：「学園アイドルマスター」花海佑芽、秦谷美鈴、十王星奈 フィギュア】 2026年 予約開始予定 デザインココは、「学園アイドルマスター」より花海佑芽、秦谷美鈴、十王星奈のスケールフィギュア化を発表した。予約受付は2026年を予定している。 ゲーム「学園アイドルマスター」の初星コミュに登場したユニット「Begrazia」衣装の花海佑芽、秦谷