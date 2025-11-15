◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本―韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦が15日に行われ、野村勇内野手（28）が活躍した。2回には三遊間への打球に対して、スライディングキャッチし、華麗に一塁へ送球。好守でアウトにした。また、5回には天井直撃の一打を見せるなどして話題になったが、7回には左前打を放って正真正銘の国際