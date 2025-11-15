俳優の吉沢亮（３１）が１５日、東京・多摩市のパルテノン多摩大ホールで行われた「第１７回ＴＡＭＡ映画賞」授賞式に出席し、最優秀男優賞を受賞した。吉沢は主演を務めた「国宝」、「ババンババンバンバンパイア」の演技が評価され、同映画賞初となる２年連続での最優秀男優賞受賞となった。「栄誉ある賞をいただきまして光栄に思います」と喜んだ。特に「国宝」では歌舞伎を題材にした難役を演じきった。「歌舞伎はゼロ