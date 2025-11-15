高騰する都心のマンション価格。実際には、どのように価格が設定されているのでしょうか。土地代と建築費を積み上げて計算――そんな単純な話ではないといいます。マンション価格が決められる裏側について、住宅評論家の櫻井幸雄さんに伺いました。マンション価格は「買う人がいるか」で決まる都心部において止まるところを知らないマンション価格の上昇。その理由として挙げられるのが原価の値上がり。土地の取引価格が上がり続け