◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国（15日、東京ドーム）ソフトバンクの野村勇に国際試合初安打が飛び出した。6点リードの7回1死一塁。カウント0―1からの2球目、低めのチェンジアップにうまく反応し左前に運んだ。第2打席には同点の口火を切る四球、第3打席には逆転につながる四球を選んでおり、第5打席で念願の一本が出た形となった。