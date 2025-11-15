◆全九州高校駅伝（福岡県嘉麻市嘉穂総合運動公園陸上競技場周辺コース＝5区間・21・0975キロ）女子の北九州市立は1時間10分53秒で5位に入り、北九州地区（福岡、佐賀、長崎、大分）の学校では各県大会優勝校を除いてトップでゴール。2年ぶりに全国切符をつかみ取った。大田賢治監督は「順位もタイムも目標には及ばなかったが、都大路行きを決められてほっとしている」と胸をなで下ろした。◆全九州高校駅伝の男女全成績はこ