お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆が１５日放送の「ネタパレ」（フジテレビ系）に出演し、歌手の郷ひろみとの秘話を明かした。番組では２０２５年上半期ブレイク芸人１位となったお笑いコンビ「さや香」を特集。大阪から東京に進出し、石井が驚いたのは郷ひろみとの共演だったという。「芸人のバックダンサー８人ぐらいいたんですけど。みんなに『郷です』と言って握手してくれた。僕が８人目やったけどすごい握