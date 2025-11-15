俳優の芳根京子さん（28）とKing & Princeの郄橋海人さん（26）が14日、共演した映画の公開記念舞台挨拶に登場。芳根さんが郄橋さんへ感謝の気持ちを語り、感極まる様子を見せました。映画『君の顔では泣けない』は、2021年9月に発売され、話題となった君嶋彼方さんによる同名小説が原作。ある日突然、体が入れ替わってしまった男女の15年間を描いた物語で、芳根さんは坂平陸、郄橋さんは水村まなみを演じて