フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「毎日絶好調アスリート」。ポジティブな明るさで活躍した各界のアスリートが集結した。パリ五輪柔道女子５７キロ級でカナダ代表として初の金メダルに輝いた出口クリスタ選手が登場。感情コントロールのコツを明かした。出口選手は「以前は感情の起伏がすごい激しかったんですよ。車で運転してると強引に