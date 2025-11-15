ハイスペ男子と付き合いたいと思う女性は多いかもしれませんが、どれだけ優秀な人でも性格に難ありだと長続きはしません。特に自分の優秀さを鼻にかけて、人をバカにしたりマウントをとったりするような人とは、付き合わないほうがいいでしょう。今回は、ハイスペ彼氏を生理的に受け付けられなくなって別れた話をご紹介いたします。女性に点数をつける彼氏「彼氏が同僚の話をしていたとき、『あいつの嫁って高卒女だからバカなんだ