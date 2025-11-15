Jカップの“超2次元ボディ”グラビアアイドルの伊織いお（27）が15日までにインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。発売中の「FRIDAY」でグラビアを飾っており「恋人との日常を覗き見しちゃうようなグラビアになっていますぜひゲットしてくださいー！」と、グレーの水玉ビキニ姿でアピール。別の投稿でも、オレンジで胸元がクロスした変形ビキニでスイカをほおばるショットや、ランジェリーショットも披露した