レースクイーン、ラウンドガールとして活動する蒼山怜（あおやま・れい）が、11日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】マジで異次元！174センチ、とんでもないフォトジェニックまさに“奇跡” ゴージャスなゴールドビキニ姿で異次元のプロポーションを披露。身長174センチ＆Hカップの美バストという“奇跡のボディ”はどこを切り取ってもフォトジェニック