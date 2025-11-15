元プロ野球阪神の今成亮太氏（38）が15日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。現役時代のDeNA前監督・三浦大輔氏に飛ばしたヤジを明かした。ユーモアたっぷりの性格でチームやファンを盛り上げ、人気者だった今成氏。横浜スタジアムでの試合、リーゼントがトレードマークの三浦氏に「おい番長！お前帽子の中どうなってんねん」と、ベンチに隠れながらヤジを飛ばし、ベンチを盛り上げていたと告白。雨