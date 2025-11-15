「デイリースポーツ杯・Ｆ２」（１５日、京王閣）当銘直美（２９）＝愛知・１１４期＝が９月福井以来、今年４回目の優勝を完全Ｖで決めた。今開催は負けられないシリーズだった。「競輪祭女子王座戦に出られないのは悔しい。優勝する」と前検日から気合を入れて臨み、決勝は最終バックから下条未悠（富山）の逃げを番手まくりで仕留めて、有言実行の走りで結果を出した。「来年は４個全てのＧ１に出られるように結果を出してい