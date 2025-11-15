静寂に包まれた世界の熱き戦いが始まった――。東京体育館（東京都渋谷区）で１５日に行われた「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の開会式。聴覚に障害がある人もない人も一緒になって作り上げた式典で、アスリートたちは健闘を誓い、パフォーマーたちは誰もが輝ける社会の実現を訴えた。日本選手団の旗手を務めた空手女子、小倉涼選手（２５）は先頭で堂々と歩いた。デフリンピックでは自分の戦いを通じて聴覚障害