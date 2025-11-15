◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本ｰ韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」は15日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」で韓国と対戦。「3番・右翼」で先発出場した森下翔太外野手（25=阪神）は5打数1安打だった。初回2死の第1打席は鋭い当たりの三ゴロ。4回無死一塁の第2打席も中飛に倒れたが、5回無死一塁の第3打席では中前打でチャンスを広げ、続く代打・岸田行倫の勝ち越し3ラ