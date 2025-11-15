◇第104回全国高校サッカー選手権静岡県大会決勝トーナメント決勝浜松開誠館0―0（PK戦5―4）藤枝東（2025年11月15日IAIスタジアム日本平）浜松開誠館が0―0の末、PK戦で藤枝東を下し3年ぶりの優勝を飾った。守護神が殊勲のセーブで勝利の立役者となった。一進一退の100分間でスコアが動かず突入したPK戦。GK吉田壮馬（3年）はサドンデスとなった相手6人目のキックを完全に読み切りストップして見せた。2人目のキッカー