タレントの渡辺満里奈（54）が15日、自身のインスタグラムを更新し、前髪を切ったことを報告した。渡辺は「久しぶりに前髪をばつっと切りました」とつづったもの。眉の上で切った短い前髪の新ヘアスタイルを披露。「気持ちいいね！」と感想を記した。フォロワーからも「かっけ！」「可愛い」「お似合いです」などの声が寄せられていた。