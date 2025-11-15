野球日本代表・侍ジャパンは１５日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」韓国戦（東京ドーム）に臨んだ。代表初招集の松本裕樹投手（２９＝ソフトバンク）が打球直撃の影響を感じさせない投球を披露。５回から３番手でマウンドに上がり、わずか７球で三者凡退に封じた。アクシデントにも表情一つ変えなかった。先頭のムン・ヒョンビンの打球が右足に直撃（記録は一直）。痛烈な当たりにベンチからトレーナー、コ