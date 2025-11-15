「ラグザス侍ジャパンシリーズ」日本―韓国戦（１５日、東京ドーム）の５回の両軍の攻防で、両軍の指揮官が立て続けに判定への抗議のためグラウンドへ駆け付けた。まずは表の韓国の攻撃で、先頭・ムンが捉えた打球は侍３番手・松本裕の右足に直撃。このリバウンドを一塁・佐々木泰が捕球し一直と判定された。だが韓国サイドは、打球が松本の右足に当たる前に、接地していたと主張。韓国・リュ監督が審判団に約５分間抗議した