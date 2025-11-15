日本代表は１５日、国際親善試合ガーナ戦（２〇０）の勝利から一夜明け、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた調整をスタートさせた。ガーナ戦で２―０の後半３１分から途中出場し、初招集で代表デビューを飾ったＭＦ北野颯太は、一夜明けて改めて「友人からたくさんＬＩＮＥをいただきましたし、すごい反響が大きいなと思います」と振り返った。代表合宿中には、Ｃ大阪の下部組織からトップチームを経て、オースト