上品な可愛さと色香の調和『「中途半端な脱ぎ方でつい妄想しちゃいますっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《国宝級のあざとランジェリーSHOT》にファン昇天』が話題を呼んだ、えなこがインスタグラムを更新。健康的で可愛らしい魅力の中に、大人の色香を感じさせるグラビアショットを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。柔らかな自然光に包まれた室内で映えるのは、エレガントでありながらも芯の強さを感じさせるブラ