格闘技「K―1」は15日、国立代々木競技場第1体育館で「K−1ワールドMAX2025〜70キロ以下世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜」が行われた。70キロ以下世界最強決定トーナメント優勝戦は準決勝でジョナサン・アイウル（サモア）を1RKOで倒したジョナス・サルシチャ（ブラジル）がストーヤン・コプリヴレンスキー（ブルガリア）を3RKOで破ったダリル・フェルドンク（オランダ）を1R2分30秒、KOで勝利し、初優勝した。